Prima pagina Tuttosport: “Ferrari, finalmente! Dybala: ‘Inter, eccomi'”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 21 marzo 2022.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di Ferrari e Juventus. In particolare, del primo e del secondo posto del 'Cavallino', con i suoi piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz, al Gran Premio del Bahrain di Formula Uno.

Poi, scendendo più a centro pagina, della vittoria dei bianconeri per 2-0 sulla Salernitana, nella quale sono andati a segno Paulo Dybala e Dušan Vlahović. Dopo la sosta per le Nazionali ci sarà Juventus-Inter. Un'occasione colossale per la 'Vecchia Signora' di superare i nerazzurri nella classifica di Serie A.

Il quotidiano torinese, poi, prende le difese di Mike Maignan, portiere del Milan. Il quale è stato vittima di insulti razzisti sabato sera, al termine della partita vinta per 2-1 del Diavolo in casa del Cagliari. Chiosa, poi, con la situazione in casa Torino: i granata non vivono di certo un bel momento, c'è il rischio sfiducia per il tecnico Ivan Jurić. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

