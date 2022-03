Quotidiani sportivi, le prime pagine: vittorie di Ferrari e Juventus

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, dedica ampio spazio alla Formula Uno. Ieri, infatti, nel Gran Premio del Bahrain, la Ferrari ha conquistato la prima e la seconda posizione con i suoi piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz. Spazio, poi, al calcio, con il punto sul Milan di Stefano Pioli, attualmente capolista in Serie A. I rossoneri sono in vetta al campionato con un monte stipendi di soli 100 milioni di euro. Le big del campionato italiano e le altre squadre d'Europa costano di più. In casa Inter, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi finisce sotto esame: si cerca subito una svolta. Chiosa, poi, con la giornata di ieri, che ha visto il trionfo della Roma di José Mourinho nel derby della Capitale contro la Lazio (3-0 con doppietta di Tammy Abraham) e il 2-0 facile facile della Juventus sulla Salernitana, a firma di Paulo Dybala e Dušan Vlahović.