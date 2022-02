Prima pagina Tuttosport: “Juventus, mai una Joya”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 21 febbraio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 21 febbraio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Paulo Dybala , attaccante della Juventus . La 'Joya', infatti, ha subito un nuovo infortunio. Il numero 10 bianconero salterà, pertanto, Villarreal-Juventus di domani sera, gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League ed anche la partita successiva di campionato.

In alto, però, si parla della crisi dell' Inter di Simone Inzaghi , che ha conquistato appena un punto nelle ultime tre partite di Serie A . I nerazzurri, ieri, si sono fatti sorprendere ( 0-2 ) a 'San Siro' dal Sassuolo , fallendo il contro-sorpasso ai danni del Milan , ora a +2 in classifica.

E stasera il Napoli di Luciano Spalletti, vincendo a Cagliari, supererebbe l'Inter agganciando il Diavolo in vetta. Lotta per il titolo più che mai aperta! Si parla, infine, anche del Torino di Ivan Jurić: il valore del suo parco giocatori è aumentato di 50 milioni di euro. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).