Prima pagina Tuttosport: “Ma che Napoli!”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 20 dicembre 2021. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, dà spazio a tre macro-argomenti. In alto, sotto la testata, la vittoria del Torino contro il Verona: l'1-0 per i granata firmato dal sempre più devastante Tommaso Pobega. Quindi, a centro pagina, il successo esterno, sempre per 1-0, del Napoli in casa del Milan: il gol di Eljif Elmas consente ai partenopei di agganciare i rossoneri al secondo posto in classifica in Serie A.