Quotidiani sportivi, le prime pagine: Napoli ok a San Siro con polemiche

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla del colossale abbaglio del V.A.R. in Milan-Napoli, che porta l'arbitro della sfida di 'San Siro', Davide Massa, ad annullare il gol del pareggio del Diavolo, siglato al 90' da Franck Kessié, per un fuorigioco di Olivier Giroud. Il quale, però, era steso a terra e quindi non considerabile in posizione attiva. Con questi tre punti, arrivati grazie ad un gol in apertura di Eljif Elmas, il Napoli aggancia proprio il Milan in classifica a 39 punti, consentendo all'Inter di conquistare il titolo di campione d'inverno con una giornata d'anticipo. Si parla, poi, del successo del Torino sul Verona (la firma è di Tommaso Pobega) e della possibilità che Mauro Icardi arrivi alla Juventus nel calciomercato di gennaio.