Prima pagina Tuttosport: “Milan-Juventus, Weah nel nome del papà”

Il giovane attaccante è il più in forma nel reparto offensivo di Thiago Motta (un gol e un palo anche con gli U.S.A. ) e potrebbe esaltarsi nello stadio in cui il padre George , con la maglia del Milan , fece grandi cose tanti anni fa. Sul fronte mercato , la Juventus , a caccia di difensori per gennaio 2025 , mette gli occhi anche su António Silva , giovane gioiello portoghese del Benfica .

Allarme in casa Torino. Il PSG, infatti, piomba su Aaron Ciammaglichella, classe 2005, centrocampista italiano della compagine granata di cui tutti parlano un gran bene. Il suo contratto scadrà a fine stagione e i parigini lo vogliono per la loro Seconda Squadra. Il Toro ha un'opzione per il prolungamento dell'accordo di un altro anno, ma sarà decisiva la volontà del giocatore. Spazio al Genoa: esonerato Alberto Gilardino, ecco Patrick Vieira. Chiosa con San Marino che ha conquistato la promozione in Lega C di Nations League.