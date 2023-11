Prima pagina Tuttosport: “Italia, qui si fa l’Europa”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Ucraina-Italia. Stasera, infatti, nel match delle ore 20:45 che si svolgerà alla 'BayArena' di Leverkusen, agli Azzurri di Luciano Spalletti basterà non perdere l'ultimo impegno del girone di qualificazione per accedere agli Europei 2024 in Germania dalla porta principale. Davanti il Commissario Tecnico della nostra Nazionale, che ha annunciato come Jorginho non tirerà un eventuale calcio di rigore, schiererà un tridente composto da Matteo Politano, Gianluca Scamacca e Federico Chiesa.