Prima pagina Tuttosport: “Juventus-Napoli, Conte spacca lo Stadium”

Il pubblico juventino si divide sull'accoglienza: chi intende salutare Conte con i fischi, chi con gli applausi. Stasera, intanto, alle ore 20:45 , al 'Bentegodi' si giocherà Verona-Torino e nella della squadra granata tenta il recupero il difensore centrale Saúl Coco , tra le rivelazioni di questo avvio di campionato. In attacco, ballottaggio tra Antonio Sanabria e Che Adams , con il primo favorito.

In copertina, poi, spazio ai funerali di Salvatore 'Totò' Schillaci, che si terranno in mattinata - ore 11:30 - a Palermo. Oltre che al commento delle ultime partite della prima giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025. L'Atalanta di Gian Piero Gasperini, ultima squadra italiana impegnata, rimedia soltanto uno 0-0 in casa contro l'Arsenal. Decisivo l'errore dal dischetto di Mateo Retegui, che si fa murare dal portiere spagnolo David Raya.