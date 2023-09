Prima pagina Tuttosport: “‘Solo di destro!’: Vlahovic, la cura Allegri”

Non poteva mancare, poi il commento al primo martedì della stagione in Champions League. La Lazio trova il pari (1-1) in casa contro l'Atlético Madrid grazie ad un gol di testa del portiere Ivan Provedel al 95'. Il Milan, invece, non va oltre lo 0-0 a 'San Siro' contro il Newcastle: tante chance sprecate, in particolare da Rafael Leão.