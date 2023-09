Quotidiani sportivi, le prime pagine su Leao, Provedel e Vlahovic

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dello 0-0 maturato a 'San Siro' tra Milan e Newcastle in occasione della prima giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024 . Troppe le occasioni da rete gettate al vento dagli uomini di Stefano Pioli , con Olivier Giroud e Rafael Leão incapaci di trovare il guizzo vincente. Non bastano, quindi, ai rossoneri ben 25 tiri per avere la meglio sulle 'Magpies' di Sandro Tonali . Tegola Mike Maignan : infortunato, rischia di saltare almeno due gare. Intanto, Zlatan Ibrahimović ha incontrato Gerry Cardinale : per lui potrebbero aprirsi le porte di un ruolo in società. In alto, sotto la testata, la presentazione di Real Sociedad-Inter , gara del Gruppo D: i nerazzurri di Simone Inzaghi vorrebbero finire nuovamente in finale della competizione come l'anno passato. Capitan Lautaro Martínez , intanto, parla anche di rinnovo. Sarà di scena, invece, in casa dello Sporting Braga il Napoli di Rudi Garcia che oggi, sempre alle ore 21:00 , inaugurerà il Gruppo D: il tecnico dei campani si affida alle stelle Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen . Pazzesco, infine, quanto successo allo stadio 'Olimpico' di Roma per Lazio-Atlético Madrid : gol, di testa, al 94' per il portiere biancoceleste Ivan Provedel !

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre commentando Lazio-Atlético Madrid, prima partita del Gruppo E della Champions League. Incredibile, infatti, quanto accaduto allo stadio 'Olimpico': sotto per un autogol, i padroni di casa rischiano di capitolare ma il portiere Ivan Provedel, con una gran parata, evita il doppio svantaggio. Poi, al 94', è sempre lui ad insaccare, di testa, il gol del meritato pareggio sull'assist di Luis Alberto. Spreca, invece, il Milan a 'San Siro' contro il Newcastle: 0-0. Non bastano 20 tentativi a rete ai rossoneri per trovare un gol. Deludenti Rafael Leão da una parte e l'ex Sandro Tonali dall'altra. Stasera esordio in Champions per Inter e Napoli, entrambi in campo alle ore 21:00. I nerazzurri di Simone Inzaghi, che vorrebbero riprovare ad andare in finale, saranno di scena in Spagna contro la Real Sociedad. I campani di Rudi Garcia, invece, giocheranno in Portogallo in casa dello Sporting Braga. Due importanti approfondimenti, quindi, sul quotidiano romano. Uno è sulla Fiorentina, che ha chiuso il mercato in equilibrio; l'altro è su Francesco Farioli, 34enne allenatore italiano che tanto sta facendo bene in Ligue 1 al Nizza dopo aver già spopolato in Turchia.