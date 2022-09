Prima pagina Tuttosport: “#AllegriOut? 80 milioni”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 20 settembre 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 20 settembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla dei problemi della Juventus. I tifosi bianconeri, sui social, hanno iniziato una campagna contro l'allenatore Massimiliano Allegri, chiedendone a gran voce l'esonero. Per il quotidiano torinese, però, mandar via adesso il tecnico livornese costerebbe alla società di Corso Galileo Ferraris ben 80 milioni di euro. La pista, dunque, si fa chiaramente impraticabile.

Tra Inter e Simone Inzaghi, invece, siamo alla resa dei conti: in arrivo un vertice con Giuseppe Marotta e Piero Ausilio. Quindi, i dirigenti parleranno con i giocatori più influenti della squadra nerazzurra per capire se questa è ancora in totale supporto del tecnico piacentino.

In casa Torino, invece, tira aria di rinnovo per il direttore sportivo Davide Vagnati. All'estero, sorprendono i problemi del Bayern Monaco, reduce da tre pareggi ed una sconfitta nell'ultimo mese in Bundesliga: comincia a circolare una 'pazza idea' Thomas Tuchel per sostituire Julian Nagelsmann in panchina. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 20 settembre 2022