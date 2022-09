Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inzaghi, Nazionale e Allegri

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della crisi dell'Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro è assolutamente convinto di avere la squadra dalla sua parte e che il cambio di marcia, in Serie A e in Champions League, arriverà dopo la sosta per le Nazionali. Fiducia a tempo, invece, per Massimiliano Allegri alla Juventus: la società è con l'allenatore, ma chiede una svolta immediata. Ai tifosi piacerebbe vedere Paolo Montero in panchina; tra i tecnici che potrebbero arrivare in corsa, invece, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino e Paulo Sousa. Intanto Paul Pogba vive sotto scorta per i noti problemi famigliari. In casa Milan si torna a parlare del rinnovo del contratto di Rafael Leão: il portoghese ha fretta di rinnovare con i rossoneri. Si parla, quindi, del cammino fatto finora dall'Atalanta in campionato. Chiosa con un'intervista esclusiva ad Eusebio Di Francesco e con la possibilità che Fabio Cannavaro sieda sulla panchina del Benevento in Serie B.