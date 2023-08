Prima pagina Tuttosport: “Aridatece altri Mazzone”

Spazio, poi, alla presentazione di Udinese-Juventus , partita in programma questa sera, alle ore 20:45 che aprirà il campionato di Serie A 2023-2024 per i bianconeri di Massimiliano Allegri . Giocherà Federico Chiesa con Dušan Vlahović in attacco, ci sarà (ma soltanto in panchina) Paul Pogba .

Assente, invece, Moise Kean, non convocato per problemi disciplinari e, di fatto, messo in vendita. A proposito di trattative, nel mirino della 'Vecchia Signora' ci sono sempre Romelu Lukaku e Domenico Berardi. Domani il Torino di Ivan Jurić giocherà contro il Cagliari in uno dei 'Monday Night' di giornata: i granata aspettano altri tre rinforzi dai giorni finali del mercato estivo per sognare l'Europa.