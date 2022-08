Prima pagina Tuttosport, Kostic: “Dusan, ti faccio segnare così”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 20 agosto 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di 'Tuttosport', oggi in edicola, apre con le parole del nuovo acquisto della Juventus Filip Kostic, che si è presentato in conferenza stampa nella giornata di ieri. L'ex Eintracht promette assist al connazionale Dusan Vlahovic. Intanto Denis Zakaria potrebbe clamorosamente ritornare in Bundesliga per far spazio a Leandro Paredes.