Prima pagina Tuttosport: “Bonucci e Juve, prove d’addio”

Andrea Agnelli , ex Presidente della Juve, intanto, fa ricorso al TAR per la sua posizione nel caso plusvalenze . Questo mentre Giovanni Manna , attuale direttore sportivo bianconero, rinnova il suo contratto fino al 30 giugno 2025 e Cristiano Giuntoli sembra un separato in casa al Napoli .

Il quotidiano torinese, poi, spiega, sotto la testata, le novità per l'assegnazione del Golden Boy e, più in basso, evidenzia come i petroldollari dell'Arabia Saudita stiano mandando in tilt il mercato internazionale. A Torino si va verso il rinnovo del contratto, con ingaggio triplicato, per Alessandro Buongiorno: nuova scadenza, 30 giugno 2028.