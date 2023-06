Quotidiani sportivi, le prime pagine: Thuram, Garcia e Bonucci

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del futuro di Leonardo Bonucci, difensore della Juventus. Il giocatore, infatti, da tempo non è più un titolare della 'Vecchia Signora', ma vuole giocare con maggior continuità in ottica Europei 2024 con la Nazionale Italiana. Possibile, dunque, una separazione, con Bonucci che potrebbe trovare un'altra squadra dove giocare titolare l'ultima stagione della sua carriera. Andrea Agnelli, ex Presidente della Juve, intanto, fa ricorso al TAR per la sua posizione nel caso plusvalenze. Questo mentre Giovanni Manna, attuale direttore sportivo bianconero, rinnova il suo contratto fino al 30 giugno 2025 e Cristiano Giuntoli sembra un separato in casa al Napoli. Il quotidiano torinese, poi, spiega, sotto la testata, le novità per l'assegnazione del Golden Boy e, più in basso, evidenzia come i petroldollari dell'Arabia Saudita stiano mandando in tilt il mercato internazionale. A Torino si va verso il rinnovo del contratto, con ingaggio triplicato, per Alessandro Buongiorno: nuova scadenza, 30 giugno 2028. Chiosa con gli spari verso l'auto di Davide Di Pasquale, capitano del Foggia che ha mancato la Serie B perdendo la finale playoff contro il Lecco.