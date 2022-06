Prima pagina Tuttosport: “Sabatini: Koulibaly-de Ligt, muro Scudetto”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 20 giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista esclusiva a Walter Sabatini , direttore sportivo italiano che, nell'ultima stagione, ha contribuito alla salvezza della Salernitana . Secondo lui, se la Juventus prendesse Kalidou Koulibaly avrebbe, con Matthijs de Ligt , una difesa da Scudetto .

Parla anche di Ángel Di María e di Marko Arnautovic. Spazio, poi, alla definizione dell'operazione di calciomercato tra Chelsea e Inter per il ritorno di Romelu Lukaku a Milano. Il belga tornerà in nerazzurro in prestito secco per una stagione, oneroso, da 10 milioni di euro più 2 di bonus legati ai risultati. Oggi l'affare sarà perfezionato nei minimi dettagli.