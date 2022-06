Quotidiani sportivi, le prime pagine: Lukaku-Inter, poi parla Sabatini

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il possibile ritorno di Romelu Lukaku all'Inter. Il Chelsea chiede 10 milioni di euro per una stagione in prestito oneroso, ma Steven Zhang, Presidente nerazzurro, vuole pagare di meno. Chiusura dell'operazione già oggi: il belga, secondo la 'rosea', può spostare gli equilibri del torneo. Quindi, si fa presente come nel calcio (Scudetto al Milan, Coppa Italia e Supercoppa Italiana alla stessa Inter) e nel basket (Olimpia campione d'Italia) al momento nel nostro Paese comandi la città di Milano. Un buon motivo per intervistare Giorgio Armani. Spazio, dunque, al calciomercato della Juventus, perché Massimiliano Allegri vuole a tutti i costi Ángel Di María e Gianluigi Buffon è d'accordo. L'ex portiere bianconero ritiene che, nell'attuale Serie A, il 'Fideo' valga quanto Diego Armando Maradona.