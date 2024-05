Prima pagina Tuttosport: “Juventus, esame Thiago Motta”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di Bologna-Juventus, partita della 37^ giornata della Serie A 2023-2024, importante per vari motivi. Le due squadre, infatti, sono appaiate al terzo posto in classifica a quota 67 punti ed arrivare davanti, per i bianconeri (sulla cui panchina debutta Paolo Montero in sostituzione di Massimiliano Allegri), potrebbe voler dire pagare metà dello stipendio di Thiago Motta, tecnico rossoblu deputato a firmare per la 'Vecchia Signora'.