Prima pagina Tuttosport: “Vlahovic: ‘Ho la Juve dentro!'”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 20 maggio 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le dichiarazioni di Dušan Vlahović al 'Salone del Libro' di Torino, in occasione della presentazione del libro pubblicato dal quotidiano torinese proprio sul centravanti serbo. Il quale ha dichiarato, dopo appena pochi mesi in bianconero, di 'sentirsi la Juventus dentro'.

Due calciatori in procinto di abbandonare la 'Vecchia Signora' in questa sessione di calciomercato dopo l'argentino Paulo Dybala: si tratta di Federico Bernardeschi, a cui non sarà rinnovato il contratto e di Álvaro Morata, per il quale non sarà esercitata l'opzione di riscatto del cartellino a 35 milioni di euro dall'Atlético Madrid.

Spazio, poi, al Torino di Ivan Jurić, stasera impegnato in casa contro la Roma per la 38^ ed ultima giornata della Serie A 2021-2022. Il tecnico resterà in granata soltanto con la promessa, da parte del Presidente Urbano Cairo, che verrà allestita una squadra per puntare all'Europa nella prossima stagione.

Medesimo ragionamento fa il 'Gallo', Andrea Belotti, che potrebbe riconsiderare l'idea di rinnovare il contratto in scadenza. Chiosa con il mercato dell'Inter: nerazzurri forti su Henrik Mkhitaryan, in scadenza con la Roma, e in lizza con il Milan per Kristjan Asllani dell'Empoli. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

