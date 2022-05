Quotidiani sportivi, le prime pagine: focus su Milan, Inter e Juventus

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, apre parlando del Milan di Stefano Pioli, a cui basta un solo punto domenica pomeriggio, al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia contro il Sassuolo, per vincere il 19° Scudetto della sua storia. Una giuria speciale di ex calciatori rossoneri convinta che questa squadra possa portare a termine l'impresa. Stasera, intanto, primo anticipo della 38^ ed ultima giornata della Serie A 2021-2022 con Torino-Roma. Il tecnico granata, Ivan Jurić, chiede un gran finale di stagione ai suoi; quello giallorosso, José Mourinho, vuole la qualificazione in Europa League. Quindi, spazio al calciomercato. In Inter-Sampdoria ci sarà l'addio di Ivan Perišić a 'San Siro': non rinnoverà il suo contratto con i nerazzurri. Ma l'Inter, sempre a parametro zero, può piazzare l'interessante colpo Henrik Mkhitaryan dalla Roma. La Juventus ha l'ok di Ángel Di María, che si svincolerà dal PSG ed attende Paul Pogba. Il Napoli potrebbe cedere Victor Osimhen ed andare su Gianluca Scamacca. Infine, all'estero, rilancio del PSG per il rinnovo del contratto di Kylian Mbappé: ora il Real Madrid ha paura di perderlo.