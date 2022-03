Prima pagina Tuttosport: “L’Inter perduta. Juve, la resa dei conti”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 20 marzo 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 20 marzo 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla apertamente di 'Inter perduta'. I nerazzurri di Simone Inzaghi, infatti, non riescono più a vincere. Appena 7 punti nelle ultime 7 gare, con una sola vittoria in questo lasso di tempo, e tanti punti persi per strada. L'ultimo ieri a 'San Siro' contro la Fiorentina (1-1).

Ne approfittano Napoli e Milan, che battono di misura Udinese in casa (2-1) e Cagliari in trasferta (1-0) per continuare a volare rispettivamente al secondo e primo in classifica in Serie A a distanza di tre punti l'uno dall'altro (63 a 66). Della lunga frenata dei nerazzurri può approfittarne senza dubbio la Juventus, che oggi pomeriggio alle ore 15:00 riceve la Salernitana all'Allianz Stadium.

È la resa dei conti per i bianconeri, con il tecnico Massimiliano Allegri che ha avuto qualche frizione nei giorni scorsi con Juan Cuadrado e Paulo Dybala. Chiosa con le parole di Andrea Belotti, attaccante del Torino, che non chiude proprio la porta ad un possibile rinnovo di contratto con i granata. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, domenica 20 marzo 2022

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI