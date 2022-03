Quotidiani sportivi, le prime pagine: vince il Milan, soffre l’Inter

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, celebra il successo per 1-0 del Milan a Cagliari. Terza vittoria di fila di 'corto muso' per il Diavolo di Stefano Pioli, che sbanca l'Unipol Domus con una prodezza di Ismaël Bennacer nella ripresa. I rossoneri, così, mantengono 3 punti di vantaggio sul Napoli, che batte l'Udinese per 2-1 al 'Maradona' in rimonta grazie alla doppietta di Victor Osimhen e spediscono a 6 lunghezze di distanza l'Inter, fermata sull'1-1 a 'San Siro' dalla Fiorentina. Per gli uomini di Simone Inzaghi appena 7 punti nelle ultime 7 gare: è crisi vera. Oggi, alle ore 15:00, c'è Juventus-Salernitana: i bianconeri, dopo la tensione settimanale tra il tecnico Massimiliano Allegri e Paulo Dybala, cercano una vittoria per accorciare ulteriormente sulle prime della classe in Serie A. Alle ore 18:00, invece, spazio a Roma-Lazio, il derby della Capitale acceso dal botta e risposta della vigilia tra i due allenatori, José Mourinho e Maurizio Sarri.