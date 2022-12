Prima pagina Tuttosport: “Messi: ‘Calcio, ti amo!'”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 19 dicembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando ovviamente della conclusione dei Mondiali in Qatar. In particolare, con le parole di Lionel Messi, stella dell'Argentina, al termine della finale che, a Doha, ha visto l'Albiceleste del Commissario Tecnico Lionel Scaloni conquistare il suo terzo torneo iridato dopo quelli del 1978 e del 1986. Rientro in campo da protagonista anche per Ángel Di María, attaccante della Juventus, che si è procurato il rigore del primo gol e ha poi segnato la seconda rete della 'Selección'.