Quotidiani sportivi, le prime pagine: l’Argentina è campione del mondo

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 19 dicembre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di lunedì 19 dicembre 2022

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della 'finale più bella di sempre', ovvero quello andata in scena ieri sera a Doha (Qatar) tra l'Argentina e la Francia. Dopo il 3-3 dei tempi supplementari, vittoria della 'Selección' ai calci di rigore. Per la 'rosea', Lionel Messi - autore di una doppietta - è il piede di Dio: ha rotto l'incantesimo, vincendo i Mondiali con l'Albiceleste ben 36 anni dopo l'ultimo titolo dei sudamericani, vinto con Diego Armando Maradona. Il futuro, però, appartiene allo sconfitto, Kylian Mbappé, artefice di una tripletta eppure uscito triste e perdente dall'atto finale di questa rassegna iridata.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 19 dicembre 2022

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, non poteva non parlare della finale dei Mondiali in Qatar tra Argentina e Francia. 'Maradoha', il gioco di parole utilizzato dal quotidiano romano per ricordare come a Doha l'erede di Diego Armando Maradona, ovvero Lionel Messi, abbia vinto la rassegna iridata indossando il numero 10 dell'Albiceleste. Dopo il 3-3 dei tempi supplementari, 7-5 complessivo della 'Selección' ai calci di rigore: doppietta della 'Pulce', che entra così definitivamente nella storia. Alla Francia di Didier Deschamps non basta la tripletta di uno scatenato Kylian Mbappé per vincere il torneo per la seconda volta di fila: per l'attaccante transalpino del PSG sarà per la prossima volta.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 19 dicembre 2022

Infine 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando ovviamente della conclusione dei Mondiali in Qatar. In particolare, con le parole di Lionel Messi, stella dell'Argentina, al termine della finale che, a Doha, ha visto l'Albiceleste del Commissario Tecnico Lionel Scaloni conquistare il suo terzo torneo iridato dopo quelli del 1978 e del 1986. Rientro in campo da protagonista anche per Ángel Di María, attaccante della Juventus, che si è procurato il rigore del primo gol e ha poi segnato la seconda rete della 'Selección'. A proposito di Juve, continua a migliorare Samuel Iling Junior, con il club bianconero pronto a siglare il rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno 2025, mentre, in casa Torino, occhi su Walid Cheddira, attaccante del Bari messosi in luce ai Mondiali con il Marocco.