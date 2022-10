Prima pagina Tuttosport: “Pogback, obiettivo Benfica”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 19 ottobre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il ritorno di Paul Pogba. Il centrocampista francese, infatti, è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo agli ordini di Massimiliano Allegri e si candida per rientrare in campo per Benfica-Juventus di Champions League.