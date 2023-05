Prima pagina Tuttosport: “Juve ricomincia da capo”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 19 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi apre con la Juventus. Juve ricomincia da capo. Europa League: 2-1 a Siviglia ai supplementari. Resiste il muro di Mou. Roma: 2 finali in 2 anni. C'è l'Italia anche in Conference: impresa Fiorentina, finale col West Ham. In basso, due Inter per fare un City, però... Schuurs: "Tifosi con voi ce la faremo". Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).