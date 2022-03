Prima pagina Tuttosport: “Dybala, giù la maschera”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 19 marzo 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 19 marzo 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato della Juventus e, in particolare, dell'incontro che dovrebbe avvenire lunedì tra l'entourage di Paulo Dybala e la dirigenza bianconera. Non si arriverà alla chiusura del nuovo contratto, ma sarà l'occasione per formalizzare l'offerta juventina alla 'Joya'. Ancora qualche giorno, quindi, per capire se Dybala proseguirà il suo percorso in bianconero oppure se andrà a giocare altrove la prossima stagione.

In alto, sotto la testata, si parla della sconfitta del Torino di Ivan Jurić in casa del Genoa di Alexander Blessin. Decisiva una rete di Manolo Portanova al 14'. E dire che i liguri hanno giocato in 10 per gran parte del match per via dell'espulsione di Leo Østigård al 24'.

Spazio, poi, al super sabato di Serie A, con le sfide Napoli-Udinese, Inter-Fiorentina e Cagliari-Milan ed all'exploit di Domenico Berardi in Sassuolo-Spezia 4-1 di ieri: doppietta per lui, 100 gol in maglia neroverde. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, sabato 19 marzo 2022

