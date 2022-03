Quotidiani sportivi, le prime pagine: Rüdiger, Dybala e Serie A

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le mosse di calciomercato della Juventus. I bianconeri, infatti, avrebbero ottenuto il sì di Antonio Rüdiger, difensore tedesco classe 1993, per la prossima stagione. Arriverebbe svincolato dal Chelsea. Per lui pronto un contratto di quattro anni. Intanto, però, si parla di una lite nello spogliatoio bianconero tra il tecnico Massimiliano Allegri e Paulo Dybala. In alto, sotto la testata, si parla del super sabato in Serie A, in campo tutte le squadre in vetta alla classifica. Alle ore 15:00 c'è Napoli-Udinese, alle ore 18:00 spazio ad Inter-Fiorentina e, infine, alle ore 20:45 ecco Cagliari-Milan. Chiosa, poi, con gli anticipi di ieri, Sassuolo-Spezia 4-1 (doppietta di Domenico Berardi, arrivato a 100 gol in neroverde) e Genoa-Torino 1-0 (prima vittoria di Alexander Blessin sulla panchina del 'Grifone') ed i convocati di Roberto Mancini per i playoffMondiali.