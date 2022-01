Prima pagina Tuttosport: “C’è Joya per tutti”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 19 gennaio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 19 gennaio 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus che ottiene il pass per i quarti di finale di Coppa Italia battendo per 4-1 la Sampdoria tra le mura amiche.

"C'è Joya per tutti", titola il quotidiano torinese, in chiaro riferimento alle reti di Daniele Rugani (inusuale) e di Paulo Dybala. Quest'ultimo è entrato nella ripresa e stavolta è sembrato più 'coinvolto' anche nei confronti dei tifosi. Per il rinnovo del suo contratto, ad ogni modo, se ne parlerà a febbraio.

In alto, sotto la testata, si apprende come sia stato solo l'arbitro Marco Serra a scusarsi con il Milan per l'episodio della gara contro lo Spezia e non tutti i vertici dell'AIA. Capitolo calciomercato: il Torino perde il neo-acquisto Mohamed Fares per tutta la stagione, ma è vicino a Pietro Pellegri.

L'Inter cerca di giocare d'anticipo con il Sassuolo per assicurarsi Davide Frattesi. Sulla panchina del Genoa, infine, dovrebbe sedersi uno tra Rolando Maran e Gennaro Gattuso. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

