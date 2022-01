Quotidiani sportivi, le prime pagine sulla Juventus e su Dybala

'La Gazzetta dello Sport' in edicola stamattina, in prima pagina, apre con Paulo Dybala che ieri sera, nel 4-1 della Juventus sulla Sampdoria in Coppa Italia, ha segnato e 'scaldato' i cuori dei suoi tifosi. Anche se Maurizio Arrivabene, amministratore delegato del club bianconero, ha dato comunque appuntamento a tutti a febbraio per decidere se si rinnoverà il suo contratto o meno. Si parla, poi, di tutti i punti di forza dell'Inter di Simone Inzaghi. E, al contempo, di tutti i problemi del Milan di Stefano Pioli, che insegue in classifica. Spazio, poi, al calciomercato, con la Juve che, prossima a cedere Arthur all'Arsenal, potrebbe sostituirlo con uno tra Denis Zakaria del Borussia Mönchengladbach e Nicolò Rovella, che è già suo ma in prestito al Genoa. La nuova Sampdoria di Marco Giampaolo avrà Stefano Sensi in prestito dall'Inter. Infine, uno tra Rolando Maran e Davide Nicola siederà sulla panchina lasciata libera da Andriy Shevchenko.