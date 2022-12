Prima pagina Tuttosport: “Fateci impazzire. Bella Juve, ragazzi”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando come di consueto della Juventus, che ieri ha sfidato l'Arsenal in amichevole e ha vinto 2-0 con una prova convincente. In alto c'è spazio per il Mondiale, con la finale di oggi pomeriggio che può farci impazzire. In basso, invece, trafiletti dedicati a Sinisa Miahjlovic e Mario Sconcerti, scomparsi a poche ore l'uno dall'altro. Mentre per il Milan non c'è posto.