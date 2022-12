Quotidiani sportivi, le prime pagine: tutto verso la finale

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 18 dicembre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato.

Stefano Bressi

La Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, domenica 18 dicembre 2022 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la finale dei Mondiali che si giocherà oggi pomeriggio alle 16:00 tra Francia e Argentina, con la sfida tra Lionel Messi e Kylian Mbappè, in una partita che può essere leggenderia. Si parla, quindi, di spalla, del ricordo di Sinisa Mihajlovic e della scomparsa di Mario Sconcerti nella giornata di ieri, ma anche le parole di Edin Dzeko, attaccante dell'Inter, che parla di rimonta. Non c'è spazio per il Milan in copertina stamattina.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, domenica 18 dicembre 2022 Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di Messi e del suo ultimo tango argentino, con la finale di oggi pomeriggio contro la Francia che può incoronarlo e che sarà l'ultima partita con la Nazionale per lui. In alto spazio al ricordo di Sinisa Miahjlovic e di Mario Sconcerti, mentre in basso si parla della vittoria croata nella finalina per terzo e quarto posto, con il Marocco sconfitto. Non c'è spazio per il Milan in prima pagina invece.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, domenica 18 dicembre 2022 Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando come di consueto della Juventus, che ieri ha sfidato l'Arsenal in amichevole e ha vinto 2-0 con una prova convincente. In alto c'è spazio per il Mondiale, con la finale di oggi pomeriggio che può farci impazzire. In basso, invece, trafiletti dedicati a Sinisa Miahjlovic e Mario Sconcerti, scomparsi a poche ore l'uno dall'altro. Mentre anche qui per il Milan non c'è posto.