Prima pagina Tuttosport, Fagioli: “No a Inter e United per la Juve”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 18 novembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di 'Tuttosport', oggi in edicola, apre con l'intervista al fratello di Nicolò Fagioli che racconta qualche retroscena. Tra questi anche il vecchi interesse del Milan per il giovane centrocampista della Juventus. Sulla destra spazio al calciomercato del Milan e, in particolare, ad Armando Broja del Chelsea. Il noto quotidiano torinese scrive 'L'Albania tifa per Broja al Milan'.