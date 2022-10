Prima pagina Tuttosport: “Juventus, i terzini a gennaio. Poi Lovric”

1 di 1

TUTTOSPORT

Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 18 ottobre 2022

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 18 ottobre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle possibili mosse della Juventus nel calciomercato di gennaio prima e in quello estivo poi. In inverno, la priorità del club bianconero sarà sistemare le fasce con un nuovo terzino sinistro. Per il centro della difesa, Evan N'Dicka (Eintracht Francoforte). Gli obiettivi principali sono Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund) e Alejandro Grimaldo (Benfica).

Quindi, in estate, si penserà al centrocampo: il sogno è Sergej Milinković-Savić (Lazio), l'opportunità è Rodrigo de Paul (Atlético Madrid). Intriga, però, lo sloveno Sandi Lovric (Udinese). In alto, sotto la testata, si parla delle 'sconcertanti parole' di Urbano Cairo, Presidente del Torino, dopo il Derby della Mole perso nell'ultimo weekend. Il tutto mentre la squadra di Ivan Jurić pensa all'impegno di oggi in Coppa Italia contro il Cittadella: chi passa al prossimo turno trova il Milan.

Il Presidente dell'Inter, Steven Zhang, ha intenzione di vendere il club nerazzurro. Per concludere, Pallone d'Oro 2022 a Karim Benzema (Real Madrid), mentre la Serie A ha premiato Rafael Leão come suo miglior giocatore dell'anno passato. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 18 ottobre 2022