Quotidiani sportivi, le prime pagine: Leao, la Roma, il mercato Juve

1 di 1

PRIME PAGINE

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 18 ottobre 2022

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla del rinnovo di contratto di Rafael Leão con il Milan. In giornata, infatti, a 'Casa Milan' ci sarà un vertice per parlare del prolungamento dell'accordo tra l'attaccante portoghese e il club di Via Aldo Rossi. Il Diavolo ha in mente di presentare una super offerta per Leão e, per questo, vedrà il padre del numero 17 (che vuole restare in rossonero). Mentre Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, accomuna Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, a Jürgen Klopp del Liverpool, sotto la testata si parla della possibile cessione dell'Inter. Si cercano, infatti, soci per l'acquisizione del club di Viale della Liberazione: il Presidente Steven Zhang frena, ma se arrivano 1,2 miliardi di euro ci può pensare. La Juventus può sorridere: torna a disposizione finalmente Federico Chiesa; con Ángel Di María e Dušan Vlahović sarà tutto un altro tridente. Vince la Roma di José Mourinho (0-1 in casa della Sampdoria) in uno dei posticipi della 10^ giornata della Serie A 2022-2023. Infine, come noto da tempo, Pallone d'Oro 2022 a Karim Benzema (Real Madrid).

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 18 ottobre 2022

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la vittoria della Roma in casa della Sampdoria in occasione di uno dei 'Monday Night' della 10^ giornata della Serie A 2022-2023. Successo di misura, 0-1, firmato da Lorenzo Pellegrini su calcio di rigore dopo pochi minuti di gioco. Giallorossi, ora, davanti a Lazio e Udinese al quarto posto in classifica, a -1 dal Milan. In Lecce-Fiorentina 1-1, invece, è Christian Kouamé a salvare i viola. A Napoli ci si interroga: ma quanto è forte Khvicha Kvaratskhelia? Il georgiano, arrivato in estate per sostituire Lorenzo Insigne, ha numeri da capogiro: 7 gol, 6 assist, 25 occasioni create e 18 tiri. Un'ira di Dio. E con lui gli azzurri sognano di poter mettere le mani sullo Scudetto. Chiosa con il Pallone d'Oro 2022: è Karim Benzema, bomber del Real Madrid, che batte Sadio Mané (Bayern Monaco) e Kevin De Bruyne (Manchester City).

Tuttosport

Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 18 ottobre 2022

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle possibili mosse della Juventus nel calciomercato di gennaio prima e in quello estivo poi. In inverno, la priorità del club bianconero sarà sistemare le fasce con un nuovo terzino sinistro. Per il centro della difesa, Evan N'Dicka (Eintracht Francoforte). Gli obiettivi principali sono Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund) e Alejandro Grimaldo (Benfica). Quindi, in estate, si penserà al centrocampo: il sogno è Sergej Milinković-Savić (Lazio), l'opportunità è Rodrigo de Paul (Atlético Madrid). Intriga, però, lo sloveno Sandi Lovric (Udinese). In alto, sotto la testata, si parla delle 'sconcertanti parole' di Urbano Cairo, Presidente del Torino, dopo il Derby della Mole perso nell'ultimo weekend. Il tutto mentre la squadra di Ivan Jurić pensa all'impegno di oggi in Coppa Italia contro il Cittadella: chi passa al prossimo turno trova il Milan. Il Presidente dell'Inter, Steven Zhang, ha intenzione di vendere il club nerazzurro. Per concludere, Pallone d'Oro 2022 a Karim Benzema (Real Madrid), mentre la Serie A ha premiato Rafael Leão come suo miglior giocatore dell'anno passato.