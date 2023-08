Prima pagina Tuttosport: “Chiellini: ‘Juve, aggredisci lo Scudetto!'”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 18 agosto 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista esclusiva a Giorgio Chiellini, ex difensore della Juventus. L'ex centrale bianconero vede Napoli e Inter in pole position per lo Scudetto, ma ritiene anche che la 'Vecchia Signora' sia tra le candidate autorevoli.