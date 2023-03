Prima pagina Tuttosport: “Clasico Di Maria”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 18 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport apre con la Juventus. Da Real-Barca, United-City e PSG-OM a Inter-Juve: il Fideo sa come si fa. Clasico Di Maria. Europa League: Sporting e forse United sul cammino bianconero verso la finale. Milan-Napoli nei quarti, poi un altro derby? Sorrisi Champions, Serie A in semifinale. Chi passa trova la vincente di Benfica-Inter. Buongiorno Italia! C'è un Toro in azzurro. In alto spazio ad altri sport. Milano-Sanremo, top Ganna provaci! Verstappen da pole, Ferrari nuovi motori. Crash test Alcaraz. Sinner per la svolta. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).