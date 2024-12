Prima pagina Tuttosport: “Milan, tutti contestati alla festa della società”

I bianconeri di Thiago Motta torneranno in campo questa sera, alle ore 21:00 , all'Allianz Stadium per sfidare il Cagliari di Davide Nicola negli ottavi di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2024-2025 . Di nuovo k.o. il brasiliano Douglas Luiz . C'è attesa per capire come i tifosi riaccoglieranno Dušan Vlahović dopo gli screzi avuti nell'ultima gara di campionato contro il Venezia .

In alto, sotto la testata, il commento a Lazio-Inter 0-6 , 'Monday Night' della 16^ giornata di campionato che ha visto il dominio dei nerazzurri di Simone Inzaghi allo stadio 'Olimpico'. Show meneghino, sei marcatori diversi, assalto al primo posto dell' Atalanta , a + 3 ma con una gara in più.

In basso, invece, stallo nei negoziati tra il Torino e l'attaccante Marko Arnautovic, in forza proprio all'Inter, in vista dell'imminente sessione invernale di calciomercato. Il Napoli, per via della frattura di due vertebre lombari, perde il difensore Alessandro Buongiorno: fuori almeno un mese.