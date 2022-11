Prima pagina Tuttosport: parla Luca Pellegrini. Tonali, paura e sollievo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 17 novembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di 'Tuttosport', oggi in edicola, apre con l'intervista a Luca Pellegrini, terzino della Juventus in prestito all'Eintracht Francoforte. In alto focus sulla vittoria dell'Italia contro l'Albania firmata Vincenzo Grifo, autore di una doppietta e un assist. Paura e sollievo per Sandro Tonali, uscito in barella sul finire del primo tempo.