Prima pagina Tuttosport: “Tudor: ‘Vlahovic? 30 gol!’. Juve, senti Pogba”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 17 ottobre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista in esclusiva a Igor Tudor, ex calciatore della Juventus, nonché ex allenatore - in Serie A - di Udinese, Hellas Verona e Lazio. Il croato ha dichiarato di aspettarsi 30 gol da Dušan Vlahović e la rinascita di Douglas Luiz.