Prima pagina Tuttosport: “Di María, il Mondiale è a Monza”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 17 settembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Ángel Di María, attaccante della Juventus. Il 'Fideo' è stato frenato finora nella sua esperienza in bianconero da infortuni e cali di forma. L'argentino punta ai Mondiali in Qatar di novembre, ma, prima, deve cominciare a rendere anche con la sua squadra di club. La partita in casa del Monza è già un bivio fondamentale.