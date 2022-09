Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan-Napoli e la Juventus

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Milan-Napoli, big match della 7^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma domani sera alle ore 20:45 a 'San Siro'. Stefano Pioli, tecnico rossonero, si affiderà a capitan Davide Calabria per fermare Kvicha Kvaratskhelia, poi a Sandro Tonali per guidare il centrocampo ed a Olivier Giroud per segnare reti pesanti. Intervista esclusiva, poi, a Jean-Pierre Papin che suggerisce a Rafael Leão di rinnovare il contratto con il Diavolo e di restare in rossonero. Si parla, poi, della preparazione atletica flop della Juventus di Massimiliano Allegri, con 17 infortuni in due mesi e risultati in picchiata. In Udinese-Inter, invece, il centravanti nerazzurro Edin Džeko avrà l'opportunità di tagliare il traguardo dei 100 gol nel massimo campionato italiano. Infine, in Torino-Sassuolo torna in panchina, tra i granata, il tecnico croato Ivan Jurić, che ha superato la polmonite.