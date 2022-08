Prima pagina Tuttosport: “Depay-Juve, accordo!”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 17 agosto 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'accordo trovato tra Juventus e Memphis Depay . Ora il Barcellona deve liberare l'olandese, poi potrà celebrarsi l'annunciato matrimonio. La mancata cessione di Adrien Rabiot blocca, di fatto, l'acquisto di Leandro Paredes dal PSG .

Colpo giovane, poi, dei bianconeri, che soffiano il giovane centravanti Tommaso Mancini , classe 2004 , alla concorrenza del Milan . Stop per 20 giorni per il 'Fideo', Ángel Di María , in seguito alla lesione agli adduttori rimediata contro il Sassuolo lunedì sera all'Allianz Stadium.

In alto, sotto la testata, si parla del Torino: contro la Lazio, nella prossima sfida di campionato, il tecnico Ivan Jurić avrà a disposizione sia il neo-acquisto Perr Schuurs sia il capitano Saša Lukić, che ha fatto pace con tutti. La cessione di Cesare Casadei al Chelsea, invece, fornisce lo spunto per una riflessione: in Serie A, sono stranieri in 7 su 10. E i nostri talenti scappano all'estero ... Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).