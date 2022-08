Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juve, Di María ko. Ma c’è Depay

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la vittoria di Marcell Jacobs a Monaco di Baviera: oro olimpico nei 100 metri. Passando, poi, al calcio, spazio al Milan di Stefano Pioli ed ai suoi fenomeni classe 2000: il centrocampista Sandro Tonali ha recuperato dall'infortunio ed è pronto a tornare in campo a Bergamo; Charles De Ketelaere è già idolo di 'San Siro' così come Pierre Kalulu. La Juventus di Massimiliano Allegri sarà costretta a fare a meno di Ángel Di María per 25 giorni: ora il tecnico bianconero vuole subito Memphis Depay in attacco. L'Inter ha ceduto il giovane Cesare Casadei al Chelsea per 15 milioni di euro ma la cessione di Milan Škriniar non è al sicuro neanche con i soldi dei 'Blues'. Infine, spazio al calciomercato del Torino, che ha prelevato Perr Schuurs dall'Ajax, e del Bologna, che ha preso Jhon Lucumí dal Genk e Joaquín Sosa del Liverpool Montevideo.