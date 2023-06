Prima pagina Tuttosport: “Kulusevski 30 milioni, poi Parisi e Frattesi”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 17 giugno 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina odierna di Tuttosport apre con il calciomercato della Juventus: Kulusevski 30 milioni, poi Parisi e Frattesi. Nel taglio basso, Toro incontro per Praet. A destra. Tre in finale nelle coppe ma nessuno ci vuole in tv. Inter, Acerbi riscattato. Ecco Bisseck. Samp salva. Colpo Grosso in panchina. Ecco la prima pagina di Tuttosport.