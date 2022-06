Prima pagina Tuttosport: “‘Io, Pogba, stella Juve'”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 17 giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Paul Pogba sul suo ritorno alla Juventus. Dichiarazioni rilasciate nella serie che lo riguarda e che racconta la sua vita. Si parla, poi, del calciomercato del Torino e, in particolare, dell'offerta per João Pedro del Cagliari: per averlo, i granata hanno alzato la loro proposta a 8 milioni di euro.