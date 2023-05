Prima pagina Tuttosport: “InterStambul! Milan, dov’eri?”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 17 maggio 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 17 maggio 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista esclusiva ad Álvaro Morata, centravanti dell'Atlético Madrid ed ex attaccante della Juventus per quattro anni, prima dal 2014 al 2016 e, successivamente, dal 2020 al 2022.

Per lo spagnolo, che tiferà Juve nella semifinale di ritorno di Europa League che i bianconeri disputeranno domani sera in casa del Siviglia, c'è da vincere per Paul Pogba, ex compagno di squadra che ha concluso anzitempo la stagione per un infortunio muscolare.

In alto, sotto la testata, si celebra l'Inter di Simone Inzaghi, che con un gol di Lautaro Martínez al 74' batte il Milan di Stefano Pioli per 1-0 anche nel ritorno delle semifinali di Champions League. Nerazzurri in finale: oggi conosceranno la loro avversaria, sarà una tra Manchester City e Real Madrid.

Non corre buon sangue, per concludere, tra Rocco Commisso, patron della Fiorentina e Urbano Cairo, Presidente del Torino: l'italo-americano spera che possa 'pagarla in campo". Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, mercoledì 17 maggio 2023