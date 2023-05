Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter in finale di Champions League

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, mercoledì 17 maggio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 17 maggio 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola celebra l'Inter di Simone Inzaghi, che batte il Milan anche nella semifinale di ritorno di Champions League (1-0 firmato da Lautaro Martínez al 74') ed approda alla finale del torneo, prevista per il prossimo sabato 10 giugno a Istanbul (Turchia). I nerazzurri tornano in finale di Champions dopo 13 anni: la felicità di Simone Inzaghi e Steven Zhang. Con il Presidente che ha confermato l'allenatore anche per le prossime stagioni. In casa rossonera si ammette con onestà la sconfitta. Per il direttore tecnico Paolo Maldini c'è divario tra le due squadre: andrà colmato con gli investimenti sul mercato. Stasera, tra la sfida tra Manchester City e Real Madrid all'Etihad, si conoscerà la rivale dell'Inter nell'ultimo atto del torneo. Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha annunciato l'addio al calcio nel 2024 mentre sembra esserci una svolta nel nuovo bando per i diritti tv sul calcio per il triennio 2024-2027. Possibile che una gara di Serie A per ogni turno di campionato sarà trasmessa in chiaro.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 17 maggio 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola dedica la sua prima pagina all'Inter di Simone Inzaghi, che batte 1-0 il Milan di Stefano Pioli anche nel ritorno delle semifinali di Champions League (gol di Lautaro Martínez al 74') e stacca il biglietto per la finale del torneo a Istanbul. In Turchia, il prossimo sabato 10 giugno, ci saranno dunque i nerazzurri. Contro chi? Stasera, alle ore 21:00, sfida di alto profilo all'Etihad tra il Manchester City di Pep Guardiola e il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Si parte dall'1-1 dell'andata del 'Bernabéu'. Il Napoli ha appena vinto lo Scudetto eppure il clima tra il Presidente Aurelio De Laurentiis e il tecnico Luciano Spalletti non sembra essere propriamente dei migliori. ADL ha esercitato la clausola del rinnovo del contratto dell'allenatore fino al 30 giugno 2024. Ma lui, tra imminente addio del direttore sportivo Cristiano Giuntoli (andrà alla Juventus), la possibile cessione di Kim Min-Jae al Manchester United (che pagherebbe la clausola rescissoria del sudcoreano) e le sirene di mercato per Victor Osimhen, chiede garanzie tecniche e vuole vederci chiaro.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, mercoledì 17 maggio 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista esclusiva ad Álvaro Morata, centravanti dell'Atlético Madrid ed ex attaccante della Juventus per quattro anni, prima dal 2014 al 2016 e, successivamente, dal 2020 al 2022. Per lo spagnolo, che tiferà Juve nella semifinale di ritorno di Europa League che i bianconeri disputeranno domani sera in casa del Siviglia, c'è da vincere per Paul Pogba, ex compagno di squadra che ha concluso anzitempo la stagione per un infortunio muscolare. In alto, sotto la testata, si celebra l'Inter di Simone Inzaghi, che con un gol di Lautaro Martínez al 74' batte il Milan di Stefano Pioli per 1-0 anche nel ritorno delle semifinali di Champions League. Nerazzurri in finale: oggi conosceranno la loro avversaria, sarà una tra Manchester City e Real Madrid. Non corre buon sangue, per concludere, tra Rocco Commisso, patron della Fiorentina e Urbano Cairo, Presidente del Torino: l'italo-americano spera che possa 'pagarla in campo".