Prima pagina Tuttosport: “Juve, è un pianto. Toro, Juric fischia i tifosi”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della brutta prestazione offerta ieri pomeriggio al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia dalla Juventus di Massimiliano Allegri . Bianconeri sconfitti per 1-0 dal Sassuolo (rete di Gregoire Defrel ) e costretti a rallentare la loro rincorsa verso le zone altissime della classifica del campionato di Serie A . Seconda battuta d'arresto di fila nel torneo nazionale dopo quella rimediata a Roma contro la Lazio .

Il Toro non è andato oltre l'1-1 interno contro la Salernitana (gol di Antonio Sanabria) con il tecnico Ivan Jurić che ha 'fischiato' i propri tifosi. In casa Inter, invece, sarà decisiva la partita di dopodomani in Champions League contro il Benfica. Qualora Simone Inzaghi non dovesse centrale la qualificazione in semifinale, rischierebbe il posto.